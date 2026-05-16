Le directeur de la lutte anti-hooliganisme fait le bilan de sa première saison

Il fait le bilan, calmement. Nommé en début de saison à la tête de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) , le commissaire Ronan Delcroix a répondu aux questions du Parisien ce samedi, à la veille de la dernière journée de Ligue 1. L’occasion pour lui de revenir sur les incidents survenus au cours de l’exercice 2025-2026 et de livrer ses premier constats.

Pas de crainte d’un retour des années 2000

Le premier, c’est que deux clubs dont « les résultats sportifs sont en deçà de leurs espérances » sont dans le viseur de la DNLH : l’Olympique de Marseille et l’AS Saint-Etienne. « Le premier vit une période compliquée sur le plan sportif et il y a une défiance croissante entre les supporters d’un côté, les joueurs et les dirigeants de l’autre. Le second dispute cette saison les barrages d’accession et il y a eu des moments de débordements très forts sur un match de barrage de Saint-Etienne contre Auxerre il y a quatre ans ». …

JD pour SOFOOT.com