David Beckham devient le premier sportif britannique à passer une barre très symbolique

En voilà un qui a plus que bien géré sa petite mort. A 51 ans, David Beckham vient de franchir une barre qui va faire pas mal d’envieux. Un classement publié par le Sunday Times indique en effet que l’ancien milieu anglais est devenu le premier sportif britannique dont la fortune dépasse le milliard de livres sterling.

Du simple au double

Selon le journal, le patrimoine qu’il partage avec sa compagne Victoria a plus que doublé depuis l’an dernier, atteignant très exactement 1,185 milliard de livres (1,36 milliard d’euros) « grâce à des investissements judicieux dans le football, l’alimentation et les boissons, l’immobilier et la mode ». L’ancienne chanteuse des Spice Girls a confirmé ses talents de femme d’affaires en voyant la valeur de sa marque de mode éponyme franchir la barre des 100 millions de livres.…

JD pour SOFOOT.com