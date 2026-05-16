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Le Celtic Glasgow brise le rêve de Heart of Midlothian et conserve son titre de champion d’Ecosse
information fournie par So Foot•16/05/2026 à 15:32
Le Celtic Glasgow brise le rêve de Heart of Midlothian et conserve son titre de champion d’Ecosse
Celtic Glasgow 3-1 Heart of Midlothian
Buts : Engels (45
e
+4, sp), Maeda (87
e
), Osmand (90
e
+8) pour les Bhoys // Shankland (43
e
) pour les Hearts
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