Le directeur de l’AP-HP dans la tourmente après ses propos sur les non-vaccinés

Des propos polémiques au cœur de la crise sanitaire. Invité de l'émission C à vous, sur France 5, mercredi 26 janvier, Martin Hirsch, le directeur général de l'AP-HP, s'est questionné sur la possibilité de continuer à soigner gratuitement les non-vaccinés. « Quand un instrument de prévention gratuit est disponible, qu'il peut être utilisé, qu'il est reconnu par la communauté scientifique comme quelque chose d'utile et qu'on y renonce, est-ce qu'on y renonce sans en porter aucune des conséquences ? » s'est-il interrogé.

« Si on reconnaît qu'un système de dépistage doit être fait tous les ans, est-ce qu'on doit avoir exactement la même protection et le même taux de remboursement, si on le néglige, que quelqu'un qui ne le néglige pas ? La question n'est pas évidente », a renchéri Martin Hirsch. Comme le souligne BFMTV, les patients non vaccinés et positifs au Covid-19 sont plus que jamais majoritaires dans les services de réanimation. Ils représentent 70 % des patients hospitalisés dans ces services à Paris et à Bordeaux et plus de 90 % à Marseille et à Nice.

De multiples critiques de la classe politique

Anne Hidalgo a regretté les déclarations du directeur général de l'AP-HP sur BFMTV. « Je ne suis pas d'accord pour qu'on entre dans ce type de démarche. On a défini une stratégie qui est celle de la vaccination, qu'il faut augmenter, poursuivre, parce qu'elle protège », explique la

