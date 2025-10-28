 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le deuxième gardien de l'Inter fauche et tue une personne âgée en chaise roulante
information fournie par So Foot 28/10/2025 à 12:05

Le deuxième gardien de l'Inter fauche et tue une personne âgée en chaise roulante

Le deuxième gardien de l'Inter fauche et tue une personne âgée en chaise roulante

Drame à Appiano Gentile.

Josep Martínez, deuxième gardien de l’Inter, a été impliqué ce mardi matin dans un accident de la route ayant coûté la vie à un homme de 81 ans en fauteuil électrique . Le drame s’est produit à Fenegrò, à quelques kilomètres du centre d’entraînement des Nerazzurri .…

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les célébrations du titre du Víkingur Reykjavik interrompues par une descente de police
    Les célébrations du titre du Víkingur Reykjavik interrompues par une descente de police
    information fournie par So Foot 28.10.2025 12:11 

    Flics vs supporters : qui a la meilleure descente ? Ce samedi, le Víkingur Reykjavik a été sacré champion d’Islande pour la huitième fois de son histoire. Un titre qui devait être célébré comme il se doit par le club, avec ses supporters dans son stade. « Nous ... Lire la suite

  • Sept joueurs du PSG en lice pour intégrer le onze FIFPRO
    Sept joueurs du PSG en lice pour intégrer le onze FIFPRO
    information fournie par So Foot 28.10.2025 11:36 

    2025 restera à jamais une année parisienne. Comme chaque année, les joueurs membres de la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels (FIFPRO) vont voter pour établir le meilleur onze de l’année 2025. Ce lundi, le syndicat a dévoilé ... Lire la suite

  • Pauline Peyraud-Magnin dénonce la haine déversée sur les réseaux sociaux
    Pauline Peyraud-Magnin dénonce la haine déversée sur les réseaux sociaux
    information fournie par So Foot 28.10.2025 11:10 

    Son métier, c’est bloquer des ballons, pas des gens sur les réseaux. À la veille du match retour de la demi-finale de Ligue des nations face à l’Allemagne, prévu ce mardi soir, la gardienne de l’équipe de France Pauline Peyraud-Magnin a dénoncé dans les colonnes ... Lire la suite

  • L’Arabie saoudite dévoile son stade dans le ciel
    L’Arabie saoudite dévoile son stade dans le ciel
    information fournie par So Foot 28.10.2025 10:45 

    Aller plus haut ? bienvenue à la Tina Arena. Certains construisent des stades, d’autres préfèrent défier la gravité. L’Arabie saoudite, désignée pour accueillir la Coupe du monde 2034, rêve désormais d’un Sky Stadium suspendu à 350 mètres au-dessus du désert . ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank