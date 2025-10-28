Le deuxième gardien de l'Inter fauche et tue une personne âgée en chaise roulante
Drame à Appiano Gentile.
Josep Martínez, deuxième gardien de l’Inter, a été impliqué ce mardi matin dans un accident de la route ayant coûté la vie à un homme de 81 ans en fauteuil électrique . Le drame s’est produit à Fenegrò, à quelques kilomètres du centre d’entraînement des Nerazzurri .…
MH pour SOFOOT.com
