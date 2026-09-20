Le derby pour l'Atlético, le mal de crâne pour le Real
Le Metropolitano ne réussit décidément pas au Real Madrid, battu par l'Atlético ce dimanche (2-1). La défense de la Maison Blanche l'a tirée vers le bas et Kylian Mbappé, totalement muselé, n'était cette fois-ci pas en mesure de sauver les meubles.
Atlético 2-1 Real Madrid
Buts : Grimaldo (53 e S.P.), David (59 e ) // Rüdiger (89 e )
Expulsion : Huijsen (50 e ) pour le Real …
Par Quentin BALLUE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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