Le derby pour l'Atlético, le mal de crâne pour le Real

Le derby pour l'Atlético, le mal de crâne pour le Real

Le Metropolitano ne réussit décidément pas au Real Madrid, battu par l'Atlético ce dimanche (2-1). La défense de la Maison Blanche l'a tirée vers le bas et Kylian Mbappé, totalement muselé, n'était cette fois-ci pas en mesure de sauver les meubles.

Atlético 2-1 Real Madrid

Buts : Grimaldo (53 e S.P.), David (59 e ) // Rüdiger (89 e )

Expulsion : Huijsen (50 e ) pour le Real …

Par Quentin BALLUE pour SOFOOT.com