Le derby de Tel Aviv annulé, plusieurs policiers blessés

Ce dimanche soir, l’Hapoël Tel-Aviv recevait son rival du Maccabi Tel-Aviv , au stade Bloomfield dans lequel les deux clubs cohabitent habituellement, pour le compte de la septième journée du championnat israélien. Si avant l’entame de ce derby quelques supporters du Maccabi se sont chauffés avec des policiers aux abords de l’enceinte, les deux camps d’ultras ont par la suite poursuivi la révolte face aux autorités israéliennes présentes à l’intérieur du stade.

Entre projectiles, fumigènes et feux d’artifice ayant blessé au moins trois policiers selon Le Matin, le stade s’est rapidement retrouvé noyé dans la fumée, entraînant le décalage du coup d’envoi, une vingtaine de minutes après l’heure initiale, puis le report à une date ultérieure. …

KM pour SOFOOT.com