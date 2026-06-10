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États-Unis : Les prix à la consommation ralentissent en mai
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 15:49

MLS : Sporting Kansas City - Colorado Rapids

MLS : Sporting Kansas City - Colorado Rapids

‌Les prix ​à la consommation aux États-Unis ont ​décéléré en mai, ​en ligne ⁠avec les attentes, ‌montrent les données officielles publiées ​mercredi.

Ils ‌s’établissent à +0,5% sur ⁠un mois, après une hausse ⁠de ‌0,6% en avril ⁠et alors ‌que les ⁠économistes tablaient sur +0,5%.

Sur ⁠un ‌an, l'inflation accélère à ​4,2%, ‌en ligne avec les attentes ​et après ⁠une hausse de 3,8% en avril.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin ​Turpin)

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