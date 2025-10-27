Le départ d’Adi Hütter a créé des remous jusqu’en D3 belge
Les fameuses chaises musicales.
Limogé de son poste d’entraineur de l’AS Monaco le 9 octobre dernier, Adi Hütter a créé un remue-ménage important dans le football belge. La direction monégasque a décidé de jeter son dévolu sur Sébastien Pocognoli, alors en poste à l’Union Saint-gilloise. Un départ soudain qui a chamboulé les plans de plusieurs clubs.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer