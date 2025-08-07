Production industrielle au plus bas depuis cinq ans, excédent commercial en souffrance : l'Allemagne face au choc des droits de douane

Cette tendance est notamment liée à la mauvaise passe de l'industrie pharmaceutique, plombée par les "tarifs" américains.

( AFP / INA FASSBENDER )

Le jour-même de l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane américains pour l'UE, l'Allemagne a annoncé jeudi 7 août que sa production industrielle a atteint en juin son plus bas niveau depuis mai 2020, rendant un recul du PIB au troisième trimestre probable, selon des données publiées jeudi 7 août.

De mai à juin, la production industrielle a chuté de 1,9%, après avoir perdu 0,1% en mai selon des données nettement révisées à la baisse par l'institut Destatis à cause du secteur automobile.

Les analystes sondés par Factset misaient, plus optimistes sur un recul de 0,5%.

Cela consacre un troisième mois de baisse consécutif pour cet indicateur très volatile mais crucial pour le secteur manufacturier allemand. Comparé à juin 2024, l'indicateur s'est effondré de 3,6%.

La baisse de la production en juin est principalement attribuée aux déboires de l'industrie pharmaceutique (-11,0%), de la construction mécanique (-5,3 %) , et de l'industrie alimentaire (-6,3 % ), tandis que la production d'énergie (+3,1 %) poursuit sa remontée.

Exportations d'une sélection de pays de l'Union européenne vers les Etats-Unis, en proportion du total de leurs exportations hors UE, d'après les données d'Eurostat en 2024 ( AFP / Luca MATTEUCCI )

Selon le cabinet Capital Economics, ces données montrent les effets de la première salve de droits de douane sur l'Allemagne, et celle du jour "continuera probablement de freiner la production dans une certaine mesure".

Menace sur l'excédent commercial allemand ?

"Si l'on prend les commandes industrielles en compte", également dans le rouge en juin (-1,0%), "le troisième trimestre pourrait enregistrer une baisse notable du PIB allemand", prévient Jens-Oliver Niklasch de la banque LBBW. Au contraire, les exportations allemandes ont grignoté 0,8% de mai à juin, à 115,6 milliards d'euros selon des données corrigées des variations saisonnières (CVS), légèrement meilleures que les attentes de Factset qui misait sur une progression de 0,5%.

Mais les importations ont, elles, bondi de 4,2%, à 115,6 milliards d'euros, réduisant davantage l'excédent commercial allemand à 14,9 milliards , au plus bas depuis octobre 2024 (13,5 milliards).. Sur un an, la tendance est similaire, les importations (+7,9%) progressant trois fois plus vite que les exportations (+2,4%).

Plus inquiétant: les exportations vers les Etats-Unis ont atteint leur plus bas niveau depuis février 2022, avec un recul de 2,1% en juin marquant un troisième mois de baisse consécutif. "Avec les droits de douane actuels, la situation ne devrait pas s'améliorer", prédit Jens-Oliver Niklasch.

Le premier partenaire commercial de Berlin a mis en place aujourd'hui des droits de douane de 15% sur les importations européennes, un coup dur pour l'industrie allemande déjà en crise à cause de prix de l'énergie élevés et de recul de la demande à l'international.