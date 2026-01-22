Le debrief d'OM-Liverpool par Éric Fouda : « Greenwood ne joue pas son rôle de leader »

Grand suiveur de l'OM, Éric Fouda, entraîneur de Bayeux, décrypte la défaite phocéenne contre Liverpool ce mercredi soir. Sans tailler Roberto De Zerbi, parce qu'il estime « avoir déjà tout dit » .

Éric, quel constat faites-vous après cette défaite de l’OM contre Liverpool ?

Le constat que je fais en fin de match, c’est : aucun joueur de Marseille ne peut être titulaire à Liverpool. Et la différence se fait là, puisqu’il y a trop d’écart entre les deux équipes.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com