 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le debrief d'OM-Liverpool par Éric Fouda : « Greenwood ne joue pas son rôle de leader »
information fournie par So Foot 22/01/2026 à 12:14

Le debrief d'OM-Liverpool par Éric Fouda : « Greenwood ne joue pas son rôle de leader »

Le debrief d'OM-Liverpool par Éric Fouda : « Greenwood ne joue pas son rôle de leader »

Grand suiveur de l'OM, Éric Fouda, entraîneur de Bayeux, décrypte la défaite phocéenne contre Liverpool ce mercredi soir. Sans tailler Roberto De Zerbi, parce qu'il estime « avoir déjà tout dit » .

Éric, quel constat faites-vous après cette défaite de l’OM contre Liverpool ?

Le constat que je fais en fin de match, c’est : aucun joueur de Marseille ne peut être titulaire à Liverpool. Et la différence se fait là, puisqu’il y a trop d’écart entre les deux équipes.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un ancien coach de Buli devient le manager de deux McDonald's
    Un ancien coach de Buli devient le manager de deux McDonald's
    information fournie par So Foot 22.01.2026 13:10 

    Il est venu comme il est. Ancien coach de Bundesliga, Alexander Nouri a quitté le manège infernal du Trainerkarussell pour un terrain nettement plus stable : McDonald’s . À 46 ans, l’ex-entraîneur du Werder Brême (presque qualifié pour l’Europe en 2017) va reprendre ... Lire la suite

  • Traité de nain, un ancien de l'OM déclenche une bagarre
    Traité de nain, un ancien de l'OM déclenche une bagarre
    information fournie par So Foot 22.01.2026 12:56 

    Schtroumpf musclé. Ce mercredi soir, l’Atlético Mineiro défiait l’América pour le compte de la quatrième journée du championnat du Minas Gerais, l’un des traditionnels tournois d’État du Brésil. Un derby sans vainqueur (1-1), qui s’est tout de même terminé dans ... Lire la suite

  • Dominik Szoboszlai explique qu’il a étudié les Marseillais avant de tirer son coup franc
    Dominik Szoboszlai explique qu’il a étudié les Marseillais avant de tirer son coup franc
    information fournie par So Foot 22.01.2026 12:37 

    Il était motivé par le tifo IAM, l’homme à la coupe de samouraï. Après la sortie rageuse de Roberto De Zerbi sur le malheureux Gerónimo Rulli et l’explication d’une mésentente collective, l’auteur du premier méfait, Dominik Szoboszlai, a expliqué qu’il avait bien ... Lire la suite

  • Le Real Madrid sera bientôt jugé pour des concerts
    Le Real Madrid sera bientôt jugé pour des concerts
    information fournie par So Foot 22.01.2026 12:33 

    Quand on passe de la musique de merde, on le paye. Le Real Madrid l’a appris à ses dépens ce jeudi, puisque la juge Mónica Aguirre de la Cuesta – du tribunal d’instruction n° 53 de Madrid – a officiellement émis un acte d’accusation à l’encontre du club merengue ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank