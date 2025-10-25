La femme de Bruno Fernandes l'a empêché de partir en Arabie saoudite

C’est bien la première fois qu’une femme de footballeur refuse de quitter Manchester.

Courtisé par l’Arabie saoudite cet été, Bruno Fernandes a finalement refusé de rejoindre ses compatriotes au Moyen-Orient malgré une proposition salariale XXL de 800 000 euros par semaine. Et selon le milieu portugais interrogé par The Times la raison de ce refus est dû aux conseils de sa femme : « Elle m’a demandé si j’avais accompli tout ce dont je rêvais à MU. Elle sait que non. Je ne suis pas sûr d’y parvenir – gagner la Premier League ou la Ligue des champions -, et elle non plus. Mais si je n’essaie pas, c’est sûr que je n’y arriverai pas ». …

