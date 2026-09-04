Le Danemark compte expulser des migrants vers un centre de retour hors UE dès 2027

Le Danemark compte être prêt à expulser les migrants en situation irrégulière vers un centre de retour situé en dehors de l'Union européenne d'ici fin 2027, a déclaré vendredi le ministre de l'Immigration et de l'Intégration du pays.

Dans un communiqué, Morten Bodskov a déclaré que des progrès ont été réalisés avec l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas et la Grèce, partenaires de Copenhague dans ce projet et qui souhaitent adopter des mesures similaires.

"Nous avons beaucoup progressé dans la mise en place d'un centre de retour en dehors de l'UE, et nous n'en avons jamais été aussi proches", a déclaré Morten Bodskov dans le communiqué.

Le ministre danois rencontrera vendredi à Copenhague ses homologues allemands, autrichiens, néerlandais et grecs afin de convenir de mesures concrètes en vue du premier accord de partenariat de l'Union européenne avec un pays tiers concernant la mise en place d'un centre de retour.

Morten Bodskov n'a pas précisé avec quels pays les cinq nations pourraient s'associer.

En juin, le Parlement européen a approuvé une refonte de la politique migratoire visant à accélérer les expulsions et à permettre aux États membres de créer en place des centres de rétention à l'étranger.

Cette dernière une mesure, selon ses détracteurs, pourrait affaiblir les garanties accordées aux demandeurs d'asile.

Le Conseil de l'Europe, une institution qui ne fait pas partie de l'UE et qui promeut les droits de l'homme, la démocratie et l'État de droit sur l'ensemble du continent, a déclaré en juillet que les centres de retour et autres dispositifs de ce type présentaient des "risques considérables en matière de droits de l'homme".

(Jacob Gronholt-Pedersen, Soren Jeppesen et Louise Rasmussen ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)