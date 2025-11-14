 Aller au contenu principal
Le Curaçao est tout proche d'un grand exploit
information fournie par So Foot 14/11/2025 à 11:51

En route pour marquer l’histoire.

Engagé dans les qualifications de la CONCACAF pour la Coupe du monde 2026, le Curaçao a éclaté les Bermudes dans la nuit de jeudi à vendredi (7-0). Un résultat qui le place premier de sa poule de qualifications, avec un point d’avance sur la Jamaïque, qui a dans le même temps été accrochée par Trinité-Tobago (1-1).…

CDB pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank