Le CUP réclame le retour des supporters de l’OM au Parc des Princes

Quand est-ce que ça s’arrête ? À deux semaines du Classique entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, le Collectif Ultras Paris a publié ce samedi un communiqué assez inattendu. Le principal groupe de supporters parisiens a appelé les autorités à autoriser la présence des fans marseillais au Parc des Princes, le 8 février prochain en clôture de la 21 e journée de Ligue 1.

Communiqué du samedi 24 Janvier 2026. Jusqu'à quand ? Il est temps d'ouvrir le dialogue ! #PSGOM pic.twitter.com/Wq6pDiXKFD…

TM pour SOFOOT.com