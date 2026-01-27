Le « crocodile » derrière un mur sur coup franc : futile ou utile ?

L’OM retrouve la Ligue des champions mercredi, une semaine après avoir perdu contre Liverpool à la maison. Avec, notamment, un but né d’une illumination de Dominik Szoboszlai sur coup franc, qui a eu le mérite de faire réagir Roberto De Zerbi en conférence de presse. Alors, futile ou utile ce « crocodile » derrière le mur pour empêcher les frappes au sol ? Réponses avec des frappeurs au pied gauche soyeux et Rémy Vercoutre, cobaye lyonnais préféré de Juninho à l’entraînement.

Le Virage Nord du Vélodrome avait annoncé dans son tifo d’avant-match être « prêt à mourir pour la gloire de ‘‘son’’ étendard » . Pour remporter ce combat face à Liverpool, il aurait été préférable qu’un homme se retrouve à terre au cours de la rencontre. Pas par blessure comme sur un champ de bataille, mais par tactique. À la 45 e minute, plus exactement. Lorsque Dominik Szoboszlai a posé le ballon, avec à ses côtés Mohamed Salah. Un droitier et un gaucher pour ce coup franc concédé par Leonardo Balerdi à l’approche de la surface. Sauf que personne ne s’est couché derrière le mur composé de quatre éléments. Suffisamment nombreux pour couvrir le côté gauche du but de Geronimo Rulli, à moins que le ballon ne passe au-dessus ou en-dessous. Le Hongrois a préféré la malice et la finesse pour tirer au ras du sol de l’intérieur du pied.

J’ai fait mes devoirs et on m’a dit que si personne ne se couchait, je pouvais frapper en dessous du mur.…

