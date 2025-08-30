Le coup franc à la Juninho de Jordan Veretout au Qatar
Jordan Veretout se porte bien sous le soleil du Qatar.
Le milieu de terrain, qui a quitté l’Olympique lyonnais pour rejoindre Al-Arabi au mois de juillet, a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. Lors du match face à Umm Salal (3-2) ce vendredi, le trentenaire a inscrit le but de la victoire au bout du temps additionnel d’un incroyable coup franc .…
FL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer