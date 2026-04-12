Le coup de gueule des joueurs de l'Espanyol contre le Barça

Heuss l’enfoiré et ses méchants n’ont qu’à bien se tenir. Alors que le derby de Barcelone a été remporté par le Barça (4-1), le ton est monté entre les différents acteurs à l’issue de la rencontre. Une attitude qu’a fustigé Pol Lozano , auteur du seul but périco de la rencontre, au micro de DAZN : « Ce n’est pas la peine d’en parler, c’est toujours la même chose. Tout le monde a pu constater le respect qu’ils ont pour les autres professionnels. Je n’ai rien d’autre à ajouter » , a expliqué le milieu de l’Espanyol.

La celebración del Barça tras la victoria en el derbi 🔵🔴#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/tbODgcECb8…

LB pour SOFOOT.com