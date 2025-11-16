Le coup de gueule de Pape Thiaw après Brésil-Sénégal

Deux sélections, deux traitements différents.

Déjà qualifié pour la Coupe du monde, le Sénégal a profité de cette trêve internationale pour s’offrir un match de prestige à Londres face au Brésil. Sauf que tout ne s’est pas bien passé pour les Lions de la Teranga qui se sont inclinés 2-0. Après la rencontre, le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, avait un coup de gueule à faire passer. Mais les personnes visées n’étaient pas ses joueurs mais les organisateurs de la rencontre : « On sait les embouteillages dans cette ville, et notre hôtel était très loin du stade » …

