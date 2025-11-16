Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Le 11 totalement remanié des Bleus, avec une première
information fournie par So Foot•16/11/2025 à 17:10
Le 11 totalement remanié des Bleus, avec une première
Touristes azerbaïdjanais.
L’équipe de France a déjà son billet pour l’Amérique. Alors, pour son dernier match d’éliminatoires de Coupe du monde, Didier Deschamps a choisi de faire tourner. Beaucoup tourner.…
Deux sélections, deux traitements différents. Déjà qualifié pour la Coupe du monde, le Sénégal a profité de cette trêve internationale pour s’offrir un match de prestige à Londres face au Brésil. Sauf que tout ne s’est pas bien passé pour les Lions de la Teranga ...
Lire la suite
Portugal 9-1 Arménie Buts : Veiga (7 e ), Ramos (28 e ), Neves (30 e , 41 e et 81 e ), Fernandes (SP, 45 e +3, 52 e et SP, 72 e ) et Conceição (90 e +3) // Spertsyan (18 e ) L’effet Cristiano Ronaldo !… UL pour SOFOOT.com
J’veux une Vertavienne, qui traverse au feu vert, qui s’en fout de la Tour Eiffel. Gims a tapé la balle dans le club de Vertou. Le chanteur s’est rendu discrètement dans la banlieue nantaise après ses trois concerts au Zénith de Nantes, comme le raconte Ouest-France ...
Lire la suite
Il est petit, il est gentil, il va signer à Paris. En fin de contrat en juin prochain, N’Golo Kanté n’a toujours pas annoncé s’il allait prolonger à Al-Ittihad en Arabie saoudite ou s’il change de crémerie. Interrogé par Téléfoot, le champion du monde 2018 a légèrement ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer