But de dingue à Vitré, Bordeaux qualifié... le récap de la Coupe de France
information fournie par So Foot 16/11/2025 à 18:04

La folie !

Une retournée acrobatique du gardien, et voilà l’Avant-Garde de Plouvorn. Le pensionnaire de Régional 1 s’est qualifié pour le 8e tour de la Coupe de France grâce à un but complètement dingue, récupéré par le média NationalFootball . On joue la dernière minute du temps additionnel. Les locaux de l’AS Vitré sont proches de se qualifier lorsqu’Aurélien Deniel, gardien des visiteurs, envoie une retournée acrobatique sur le dernier corner de la partie. Les Finistériens, où est né Yvon Le Roux, se qualifient ensuite aux tirs aux buts.

UL pour SOFOOT.com

