Le coup de gueule de Liam Rosenior contre une partie du public strasbourgeois
information fournie par So Foot 15/09/2025 à 02:52

Une victoire à l’arrache et un coup de gueule.

Liam Rosenior aurait pu se contenter de savourer le succès de son Racing Club de Strasbourg contre Le Havre (1-0), ce dimanche, mais le coach anglais en avait gros sur la patate. La raison ? La colère d’une partie du public de la Meinau, notamment chez les ultras, contre Emanuel Emegha qui a officiellement signé avec Chelsea la semaine dernière en vue de l’été 2026.…

CG pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
