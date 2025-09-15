Le coup de gueule de Liam Rosenior contre une partie du public strasbourgeois

Une victoire à l’arrache et un coup de gueule.

Liam Rosenior aurait pu se contenter de savourer le succès de son Racing Club de Strasbourg contre Le Havre (1-0), ce dimanche, mais le coach anglais en avait gros sur la patate. La raison ? La colère d’une partie du public de la Meinau, notamment chez les ultras, contre Emanuel Emegha qui a officiellement signé avec Chelsea la semaine dernière en vue de l’été 2026.…

CG pour SOFOOT.com