Un coach brésilien a un vrai problème avec la couleur rose

Il n’y a pas que Neymar qui veut sauver les siens.

Pour la huitième fois de sa carrière, Abel Braga , ancien entraîneur de l’OM en 2000, va s’asseoir sur le banc du Sport Club Internacional. À 73 ans, tout juste sorti de sa retraite, l’ancien international brésilien s’est très vite fait remarquer en conférence de presse.…

