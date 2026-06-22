Le coup d'envoi de France-Irak retardé ?

Un imprévu pour les Bleus ? À moins de trois heures de France-Irak, au Lincoln Financial Field à 17h heure locale, le coup d’envoi du deuxième match de la bande à Didier Deschamps pourrait possiblement être retardé . Comme annoncé ce lundi, d’importants risques d’intempéries planent au dessus de cette enceinte de 70 000 spectateurs , démunie de toit pour couvrir l’ensemble des sièges.

Selon nos reporters sur place, il ne pleut pas non plus des cordes à Philadelphie, en attendant de savoir comment la situation météorologique évoluera. Toujours est-il que dans le stade, un message signalant qu’un important orage allait arriver vient d’être diffusé , et l’ouverture des tribunes a été repoussée. Il va aussi bon de rappeler que lors de cette Coupe du monde, les règles américaines sont très strictes quant aux conditions météo et aux précautions prises en amont des matchs.…

TJ pour SOFOOT.com