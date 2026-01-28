Le contre son camp totalement fou d'un gardien au Qatar

Attention, les images qui suivent sont choquantes. Lors d’une rencontre de coupe du Qatar entre Al-Shahaniya et Al-Shamal ce mardi (0-1), le gardien des visiteurs Oumar Barry a été l’auteur d’une bourde folle . Sur un coup franc lointain, le portier d’Al-Shamal a d’abord repoussé difficilement le ballon dans les airs, avant que ce dernier ne retombe sur la barre. Surpris par ce rebond, Barry essaye ensuite de boxer le ballon hors des cages, en vain, puisque c’est le poteau qu’il trouve et vu qu’un malheur n’arrive jamais seul cela se termine en un contre son camp.

هدف صاروخي من يوسف رئيسي لاعب الشحانية وخطأ فادح من عمر باري 🤯🤯 في اخر دقيقه ونص اخ ياعمر باري العمر له احكام 😔#كأس_QSL pic.twitter.com/6HivuGfBwd…

TM pour SOFOOT.com