Le constat sans appel de Roberto De Zerbi après la défaite de l’OM contre Nantes

Pas question de trouver des excuses.

Réduit à neuf contre onze, l’OM a complètement raté sa reprise de championnat face à Nantes (0-2) . Une prestation loin d’être à la hauteur, comme l’a reconnu Roberto De Zerbi devant la presse, ne cherchant pas à se cacher derrière l’arbitrage. « On a mal commencé le match, même à 11 contre 11, sans énergie, sans ce qu’il faut pour jouer au football. Ensuite, le premier rouge a conditionné le match parce qu’on a pris le but juste derrière. En seconde période, on a essayé de créer quelque chose, sans avoir beaucoup d’occasions. Puis à 9, ça a été encore plus difficile , a fustigé le technicien italien, passablement agacé sur son banc tout au long de la partie. On a mérité de perdre. On ne peut pas penser gagner un match sans mettre l’énergie nécessaire. » …

TB pour SOFOOT.com