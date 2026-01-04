 Aller au contenu principal
Le constat sans appel de Roberto De Zerbi après la défaite de l’OM contre Nantes
information fournie par So Foot 04/01/2026 à 19:26

Le constat sans appel de Roberto De Zerbi après la défaite de l’OM contre Nantes

Le constat sans appel de Roberto De Zerbi après la défaite de l’OM contre Nantes

Pas question de trouver des excuses.

Réduit à neuf contre onze, l’OM a complètement raté sa reprise de championnat face à Nantes (0-2) . Une prestation loin d’être à la hauteur, comme l’a reconnu Roberto De Zerbi devant la presse, ne cherchant pas à se cacher derrière l’arbitrage. « On a mal commencé le match, même à 11 contre 11, sans énergie, sans ce qu’il faut pour jouer au football. Ensuite, le premier rouge a conditionné le match parce qu’on a pris le but juste derrière. En seconde période, on a essayé de créer quelque chose, sans avoir beaucoup d’occasions. Puis à 9, ça a été encore plus difficile , a fustigé le technicien italien, passablement agacé sur son banc tout au long de la partie. On a mérité de perdre. On ne peut pas penser gagner un match sans mettre l’énergie nécessaire. »

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
