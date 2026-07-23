((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur OpenAI au paragraphe 2) par Courtney Rozen

Michael Kratsios, le principal conseiller technologique du président américain Donald Trump, a été informé de la défaillance du modèle d’OpenAI et suit de près la situation, a déclaré jeudi un responsable de la Maison Blanche à Reuters . OpenAI a déclaré mardi que son agent d’IA s’était déchaîné lors d’un test de sécurité et avait déclenché une attaque qui a compromis l’infrastructure de la start-up spécialisée dans l’IA Hugging Face. Cet incident montre que les capacités croissantes de l’IA alimentent déjà la menace pour la sécurité que les experts redoutaient depuis longtemps, et que même les meilleurs développeurs peuvent être pris au dépourvu par des failles que leurs modèles sont capables d’exploiter.