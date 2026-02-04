Le conseiller diplomatique de Macron s'est rendu à Moscou mardi - source

(Actualisé avec éléments supplémentaires)

Emmanuel Bonne, conseiller diplomatique du président français Emmanuel Macron, s'est rendu mardi à Moscou pour rencontrer des responsables russes, a déclaré mercredi à Reuters une source informée de ce voyage.

Aucune précision n'a été donnée par cette source, hormis que l'objectif était d'avoir un dialogue entre les deux parties.

L'information a été rapportée en premier lieu par L'Express.

L'Elysée n'a ni confirmé ni démenti l'information, déclarant: "Comme l'a dit le président lors de son micro tendu hier (mardi), des discussions existent au niveau technique en transparence et en concertation avec le président (ukrainien Volodimir) Zelensky et avec les principaux collègues européens".

Emmanuel Macron avait déclaré en décembre qu'il serait pertinent de "trouver un cadre" pour discuter avec la Russie, alors que les Etats-Unis chapeautent des négociations entre Kyiv et Moscou destinées à mettre fin au conflit déclenché par l'invasion de l'Ukraine en février 2022.

Des discussions "

productives

" ont eu lieu mercredi à Abou Dhabi entre représentants ukrainiens et russes lors d'un cycle de pourparlers organisé sous médiation américaine.

(John Irish, avec Elizabeth Pineau, rédigé par Jean Terzian, édité par Bertrand Boucey)