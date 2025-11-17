Le conseiller de la Maison Blanche, Kevin Hassett, affirme que le marché de l'emploi a montré des signaux mitigés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, a déclaré lundi que le marché de l'emploi avait montré des signaux mitigés et qu'il pourrait être en train de ralentir.

"Je pense qu'il y a eu des signaux mitigés sur le marché de l'emploi et des signaux très, très positifs sur les marchés de la production", a déclaré Hassett lors d'une interview accordée à CNBC.

"Je pense que le marché du travail pourrait connaître une période un peu plus calme parce que les entreprises constatent que l'intelligence artificielle rend leurs travailleurs si productifs qu'elles n'ont pas nécessairement besoin d'embaucher des jeunes qui sortent de l'université", a-t-il ajouté.

Selon les économistes, l'affaiblissement du marché du travail pourrait inciter la Réserve fédérale américaine à abaisser à nouveau son taux d'intérêt directeur de 25 points de base le mois prochain.