Le conseil de Wayne Rooney à Marcus Rashford

It’s time to gooooo (version United) !

Dans l’émission The Overlap diffusée ce jeudi et présentée par son ex-coéquipier Gary Neville, Wayne Rooney est revenu sur la situation délicate de Marcus Rashford à Manchester United . En froid avec son coach et enclin à un départ, l’attaquant des Red Devils fait décidément beaucoup parler en Angleterre. Et ça n’a pas échappé à l’ancienne star du foot anglais.…

TJ pour SOFOOT.com