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Le "Conseil de la Paix" conclut un accord pour le désarmement de Gaza, revendique Trump
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 01:04
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Donald Trump a déclaré jeudi que son dénommé "Conseil de la Paix" était parvenu à un accord pour le désarmement complet des combattants du Hamas et d'autres groupes armés dans la bande de Gaza, revendiquant une "étape majeure" dans la mise en oeuvre de son plan de paix pour l'enclave palestinienne.

Via son réseau Truth Social, le président américain a indiqué que l'accord prévoyait une mise en oeuvre par étapes, avec un retrait progressif de l'armée israélienne à mesure des avancées du désarmement des groupes armés palestiniens.

Une "force de stabilisation" internationale sera chargée de sécuriser Gaza en collaboration avec une nouvelle police palestinienne.

Donald Trump a remercié l'Egypte, le Qatar et la Turquie pour leurs rôles de médiateurs.

"Cet accord est un pas décisif vers (une bande de Gaza) enfin dirigée par un nouveau gouvernement palestinien qui travaillera étroitement avec le Conseil de la Paix pour aider le peuple palestinien", a-t-il écrit également.

"Dans le même temps, Israël aura la sécurité qu'il mérite", a-t-il ajouté.

Selon des sources au fait de la question, les pourparlers organisés au Caire entre des médiateurs et des dirigeants du Hamas ont permis jeudi de réaliser de rares progrès à l'égard de la mise en oeuvre du plan de paix en 20 points chapeauté l'an dernier par l'administration Trump, même si un représentant israélien a jugé les propositions insatisfaisantes.

(Daphne Psaledakis à Washington et Ryan Patrick Jones à Toronto)

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