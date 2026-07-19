Le conseil de l’Europe accuse la FIFA d’avoir « ouvert la porte à la corruption »

Le conseil de l’Europe accuse la FIFA d’avoir « ouvert la porte à la corruption »

Alain Berset n’y va pas par quatre chemins. Dans une lettre ouverte adressée à la FIFA, le secrétaire général du Conseil de l’Europe a reproché à la grande instance du foot mondial d’avoir « ouvert la porte à la fraude » .

De multiples reproches

Dans sa missive, Alain Berset reproche beaucoup de choses à la FIFA : « Une sanction suspendue sous la pression, en l’espace de quelques jours, sans aucune justification. L’autorité des arbitres remise en cause. Des insultes racistes à l’encontre des joueurs, dont certaines émanant d’élus. Des paris sur chaque passe, chaque carton, chaque corner . »…

JF pour SOFOOT.com