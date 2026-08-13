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Le conseil d'administration du Kennedy Center vote en faveur de l'ajout du nom de Trump
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 21:58
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Le conseil d'administration du Kennedy Center for the Performing Arts a voté jeudi en faveur de l'ajout du nom de Donald Trump sur la façade du bâtiment, a déclaré une élue démocrate qui siège au conseil.

En décembre, l'administration Trump avait ajouté le nom de Donald Trump sur la façade du Kennedy Center for the Performing Arts. Mais un juge a ordonné son retrait en mai, estimant que ce lieu emblématique de Washington ne pouvait être rebaptisé sans le vote d'une loi par le Congrès. Cette décision a été confirmée en appel.

Malgré ces décisions de justice, le conseil d'administration du Centre, où siègent une majorité de personnes nommées par l'actuel président, s'est prononcé en faveur de l'inscription sur la façade du bâtiment de la formule "Kennedy Center for the Performing Arts, restauré et rénové par le président Donald J. Trump", a déclaré l'élue démocrate Joyce Beatty.

Il a également rebaptisé le site sur lequel se dresse le bâtiment "President Donald J. Trump Plaza" et voté en faveur de la fermeture du Centre pour deux ans, comme l'avait décidé l'administration Trump après le désistement massif d'artistes qui devaient s'y produire, a-t-elle ajouté.

Joyce Beatty, membre d'office du conseil d'administration du Centre, avait porté plainte contre l'administration Trump à la suite de ces décisions unilatérales.

(Rédigé par Ryan Patrick Jones à Toronto, avec la contribution de Jasper Ward et Bo Erickson à Washington ; version française Tangi Salaün)

Donald Trump
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