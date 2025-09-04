Le conducteur accusé d'avoir foncé sur les supporters de Liverpool plaide non-coupable

Le 26 mai dernier, l’horreur frappait Liverpool. Pendant les festivités des champions d’Angleterre, un conducteur au volant de sa Ford Galaxy avait foncé dans la foule, blessant 134 personnes dont neufs enfants. Suite à l’enquête de la justice britannique, le prévenu Paul Doyle, 53 ans est accusé d’avoir causé volontairement des blessures à 11 personnes , d’avoir tenté d’infliger volontairement des blessures graves à 18 autres, ainsi que pour violence et conduite dangereuse.

Le procès démarrera le 25 novembre

Lors de la première audience au tribunal de la couronne de Liverpool ce jeudi, la cour a demandé à Doyle (qui n’a aucun lien familial avec les joueurs Tommy Doyle ou Kevin Doyle) s’il plaidait non-coupable. Depuis sa prison en visio-conférence, le conducteur sous 31 charges d’accusation s’est déclaré « non-coupable » d’après les informations de la BBC . Dans l’attente de la prochaine audience au tribunal le 27 octobre, Paul Doyle a été placé en détention provisoire . Son procès s’ouvrira le 25 novembre prochain.…

MBC pour SOFOOT.com