 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Community Shield ne se jouera pas en Angleterre à cause de The Weeknd
information fournie par So Foot 24/03/2026 à 10:49

Le Community Shield ne se jouera pas en Angleterre à cause de The Weeknd

Le Community Shield ne se jouera pas en Angleterre à cause de The Weeknd

No Wembley, no party . La Fédération anglaise a annoncé que le Community Shield ne se jouera pas dans le mythique stade londonien le le 16 août prochain. La raison ? Le chanteur The Weeknd y sera en concert du 14 au 19 août. La FA a donc dû revoir ses plans. Le match opposant le champion d’Angleterre au vainqueur de la Cup aura lieu non pas dans un stade anglais… mais à Cardiff, au Principality Stadium , plus habitué aux matchs de rugby.

Une décision qui risque de donner la nausée aux puristes, mais pas une première . L’enceinte avait reçu le Community Shield six années d’affilée entre 2001 et 2006 pendant les travaux de Wembley. La FA avait aussi organisé ce match à Birmingham en 2012 (à cause des JO) et à Leicester en 2022 (en raison de l’Euro féminin).…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank