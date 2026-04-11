Une footballeuse pro participe à Mariés au premier regard pour enfin trouver l'amour

« Estelle, acceptez vous de prendre x ou y comme légitime époux : promettez vous de l’aimer, le réconforter, l’honorer et le protéger, de lui être fidèle aussi longtemps que vous vivrez ? » Cette phrase dont les célibataires rêvent chaque nuit, la joueuse de l’OGC Nice Estelle Laurier devrait bientôt l’entendre sur M6. À 28 ans, la défenseure née à Bron participe à l’émission Mariés au premier regard . Une occasion unique d’enfin rencontrer l’homme de sa vie.

Dans une capsule vidéo de l’émission regardée par les grands-pères lassés de Karine Le Marchand, Estelle Laurier raconte que sa dévotion pour le ballon rond ne l’a pas aidé à trouver l’amour. « Je veux être footballeuse pro et avoir une vie sentimentale à côté. Je réalise mon rêve, mais il y a plein de choses qui sont très difficiles au quotidien. Ce sont beaucoup d’effort, on part un week-end sur deux en déplacement. On manque les anniversaires et les événements en famille. Au quotidien, ce sont des sacrifices et il faut s’accrocher. » …

MBC pour SOFOOT.com