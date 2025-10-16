Le Collectif nantais, c'est terminé

C’est qui qui a fêté ça ? C’est Kita !

Le collectif nantais arrête ses activités. Lancé en juin 2021, le candidat au rachat du FC Nantes met un terme à ses démarches , et laisse en rade les supporters nantais qui aspiraient à un changement de gouvernance. « Face à la situation actuelle du football français et à l’incertitude quant au désir réel de cession de l’actionnaire actuel du FC Nantes, nous faisons le choix de mettre un terme à notre démarche et à nos travaux » , raconte le communiqué, dévoilé par Ouest-France .…

UL pour SOFOOT.com