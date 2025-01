Le coach de Gérone donne son point de vue sur l'imbroglio Pau Lopez à Lens

Chacun défend son bout de gras.

Un transfert qui capote , des explications en conférence de presse et un gardien toujours entre deux clubs. Pau Lopez, prêté par l’OM à Gérone, ne rejoindra finalement pas Lens cet hiver. Michel, coach de l’actuel huitième de Liga, a clarifié les choses concernant ce feuilleton : « Pau Lopez a demandé la permission de passer la visite médicale, et nous la lui avons donnée, mais rien de plus. Le club m’a demandé mon avis et j’ai dit que je voulais qu’il reste. C’est un joueur formidable qui rend l’équipe meilleure. » …

HG pour SOFOOT.com