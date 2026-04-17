Le Club Bruges s'offre une finale européenne

Bruges en finale d’une coupe d’Europe ! Vous ne nous croyez pas ? Bon OK, ce n’est ni la Ligue des champions, ni la Ligue Europa, ni la Ligue Conférence, on vous l’accorde. Mais quand même. Ce vendredi après-midi, les U19 du Club Bruges ont dominé les U19 du SL Benfica à l’occasion de la demi-finale de la Youth League au Stade de la Tuilière à Lausanne.

Les titis du PSG pour Bruges ?

Plus réalistes que les Lisboètes, les gamins belges l’ont emporté 3-1 grâce à des réalisations signées Goemaere (37 e ), Garcia (57 e ) et Musuayi (67 e ). Dominateurs (20 tirs à 9) mais peu efficaces, les jeunes de Benfica ont sauvé l’honneur avec le but contre-son-camp inscrit par le malheureux Verlinden dans le temps additionnel (90 e +2).…

VM pour SOFOOT.com