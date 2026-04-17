Côme reste à distance de la Ligue des champions

Côme reste à distance de la Ligue des champions

Sassuolo 2-1 Côme

Buts : Volpato (42 e ) et Nzola (44 e ) Sassuolo // Paz (45 e +2) pour Como

Como c’est possible ? Une semaine après avoir proposé un match fou contre l’Inter, Côme a perdu pour la deuxième fois d’affilée en Serie A et pour la sixième fois de la saison seulement. Le promu s’est pris les pieds dans le tapis de Sassuolo (1-2) . La faute à l’ancien Lensois M’Bala Nzola, passeur puis buteur. Il s’agit de la première victoire de Sassuolo contre Côme. Et oui !…

UL pour SOFOOT.com