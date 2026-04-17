La mère de Kylian Mbappé juge sévèrement la saison du SM Caen

À Caen les progrès ? Relégué en National à l’issue de la saison dernière, le Stade Malherbe de Caen n’y arrive toujours pas cette année . Neuvièmes après 28 journées, les Normands ont perdu tout espoir de retrouver la Ligue 2 dès cette année. Une saison une nouvelle fois très décevante selon Fayza Lamari, la maman de Kylian Mbappé, propriétaire du club depuis 2024 . « Ce n’est pas terminé mais force est de constater qu’elle n’est pas à la hauteur , a-t-elle concédé dans une interview pour Ouest France . La compétitrice que je suis, forcément, elle aime gagner. Mais étape après étape. On va y arriver, on va se donner du temps mais on y croit. »

Gaël Clichy toujours plébiscité

Pour l’heure en revanche, pas question de tout chambouler. Débarqué sur le banc en cours de saison, Gaël Clichy reste l’homme de la situation . « Il correspond à nos valeurs d’hommes. Je suis très contente qu’il soit là , poursuit Fayza Lamari. Il incarne la valeur humaine, la culture de l’effort, du travail. Je trouve qu’on voit déjà les changements à l’entraînement, pas forcément encore en match mais ça va venir. On va travailler en équipe et on espère revenir plus fort l’année prochaine. » …

TB pour SOFOOT.com