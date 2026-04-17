Jorginho parle de son mal-être à Arsenal et défend Arteta

Comme à l’école. Jorginho a porté les couleurs d’Arsenal entre 2023 et 2025 avant de s’envoler en direction de Flamengo, à l’intersaison. Le milieu de terrain italien a connu une baisse de motivation dans le club londonien , en raison de son statut de joueur de rotation (27 titularisations sur les 79 matchs disputés).

« Je veux me sentir vivant et important pour l’équipe. Quand un joueur n’est pas sur le terrain, il est difficile de rester motivé. J’ai senti que je devais aller quelque part où j’allais jouer avec joie » , révèle le joueur de 34 ans dans les colonnes de The Times , ce jeudi.…

CT pour SOFOOT.com