Le Club Bruges privé d'un joueur important contre l'Atlético de Madrid ?
information fournie par So Foot 17/02/2026 à 16:41

Bruges n’est plus un petit Poucet. Ils était d’ailleurs huitièmes de finaliste la saison passée , attention au piège pour l’Atlético de Madrid. C’est en tout cas le message qu’a voulu faire passer le Croate Ivan Leko.

« Le monde du football nous considère comme des petits, qui n’ont rien à perdre, et l’inverse pour eux. Mais ils ne nous sous-estimeront pas. Ils seront à leur meilleur niveau et nous devons atteindre le nôtre contre une telle équipe, explique le coach des Blauw en Zwart . Il faudra montrer le même courage défensivement, dans le pressing et l’agressivité. Mais il n’y aura pas de grande adaptation. Nous croyons en nos chances. Ils sont capables d’obtenir un résultat quand cela compte, mais nous savons aussi jouer sous pression. »

