Le climat peut-il provoquer la disparition de la Coupe du monde de foot ?

Des experts climatiques préviennent que la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord pourrait être la dernière de son genre si des mesures urgentes ne sont pas prises. Selon le rapport Pitches in Peril, publié mardi et élaboré par Football for Future , Common Goal et Jupiter Intelligence , 10 des 16 stades prévus pour le Mondial 2026 dépassent déjà les limites de sécurité à cause de la chaleur extrême. D’ici 2050, près de 90% des stades nord-américains devront s’adapter aux températures extrêmes, et tous les terrains de football amateur analysés sont déjà exposés à des risques climatiques sérieux.…

SF pour SOFOOT.com