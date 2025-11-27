Le classement de la Ligue des champions après cette folle 5e journée

Et ce n’est pas la soupe à la grimace pour les Tricolores !

Au terme d’une cinquième journée de phase régulière de Ligue des champions totalement folle, il est l’heure de faire un point sur le classement. Après sa victoire folle face à Tottenham (5-3), le Paris Saint-Germain pointe à la deuxième place, à trois points d’Arsenal, seule équipe à 15 points après sa victoire face au Bayern Munich, troisième . Malgré son nul décevant face à Paphos (2-2), Monaco est toujours dans la zone des barrages avec six points. Le même total de points que l’Olympique de Marseille, 21ᵉ, qui s’est relancé dans cette C1 en dominant Newcastle mardi (2-1). …

TM pour SOFOOT.com