Le Clásico de la jeunesse

Depuis plusieurs confrontations, le Real Madrid et le FC Barcelone voient leur onze rajeunir considérablement. Ces nouveaux talents s’affirment au point de devenir bien plus que de simples options aux yeux de leurs entraîneurs. Mais comment cette nouvelle génération s’est-elle approprié l’un des matchs les plus regardés au monde ?

Il semble déjà loin, le temps des batailles acharnées qui opposaient des joueurs légendaires comme Luka Modrić, Toni Kroos, Lionel Messi et Andrés Iniesta. Dans les Clásicos , la jeunesse impose progressivement sa patte et devrait, ce dimanche à 16h15, gonfler les rangs du Real Madrid et du FC Barcelone. Comment en est-on arrivé là ?

L’heure de la next gen

Outre la fin de cycle naturelle, qui a vu plusieurs éléments mettre les voiles ou raccrocher les crampons ces dernières années, les jeunes footballeurs à fort potentiel inondent désormais le monde du ballon rond, et leur précocité attire les grosses écuries, qui n’hésitent pas à lâcher des grosses sommes pour les attirer dans leurs filets. Pour preuve, la moitié des acteurs des trois derniers Clásicos , tous remportés par les Blaugrana, avaient moins de 25 ans. Un chiffre semblable à la moyenne d’âge des deux formations cette saison, qui ne dépassent pas les 26 ans (25,5 ans pour le FCB, 25,9 ans pour le Real). Il faut dire que ces deux mastodontes optent désormais davantage pour des talents à polir que pour des valeurs sûres plus âgées, même si Robert Lewandowski (37 ans) fait figure d’exception.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com