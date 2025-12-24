Le City Group se déleste d'un club
Sandesh Jhingan avait la vision.
Le football indien est en pleine tourmente. La saison 2025-26 n’a toujours pas commencé, les accords commerciaux sont flous et aucune date de lancement n’a encore été fixée, à cause de problèmes de gouvernance entre la fédération et les clubs. Et la situation ne s’améliore pas.…
SF pour SOFOOT.com
0 commentaire
