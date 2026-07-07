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Le CIO lève "à titre provisoire" la suspension du Comité olympique russe
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 17:08

Le siège du Comité olympique russe à Moscou

Le siège du Comité olympique russe à Moscou

Le Comité international ‌olympique (CIO) a annoncé mardi la levée "à titre provisoire" ​de la suspension prononcée à l'encontre du Comité olympique russe (ROC) en 2023, ajoutant que les recommandations adressées ​aux fédérations internationales concernant la participation des athlètes russes ne ​s'appliquent plus.

"La décision a été ⁠prise à l'issue d'une analyse approfondie menée ‌par la commission des affaires juridiques du CIO qui a estimé que le ROC ​ne comptait ‌plus, parmi ses membres, d'organisations sportives régionales ⁠sur les territoires relevant de la juridiction du Comité national olympique (CNO) d'Ukraine", explique l'instance dans un ⁠communiqué.

L'instance olympique avait ‌suspendu le Comité olympique russe en ⁠octobre 2023 en raison de sa décision d'inclure ‌parmi ses membres les organisations sportives ⁠de quatre régions ukrainiennes annexées en 2022.

Le ⁠CIO assure continuer "de ‌suivre de près la situation" et "se réserve le ​droit de prendre toute ‌nouvelle mesure qu'il jugera nécessaire".

L'instance basée à Lausanne (Suisse) a précisé qu'elle "n'organisera[it] ​pas d'événements relevant de sa compétence en Russie ni n'invitera[it] de représentants du gouvernement ⁠ou de l'État russe à ses événements".

"Le CIO se prononcera en temps voulu sur l'utilisation, lors des Jeux olympiques, du drapeau, de l'hymne et des couleurs russes, ou de tout autre symbole", ajoute-t-elle.

(Rédigé ​par Vincent Daheron)

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