Le CIO lève "à titre provisoire" la suspension du Comité olympique russe

Le siège du Comité olympique russe à Moscou
Le Comité international olympique (CIO) a annoncé mardi la levée "à titre provisoire" de la suspension prononcée à l'encontre du Comité olympique russe (ROC) en 2023, ajoutant que les recommandations adressées aux fédérations internationales concernant la participation des athlètes russes ne s'appliquent plus.
"La décision a été prise à l'issue d'une analyse approfondie menée par la commission des affaires juridiques du CIO qui a estimé que le ROC ne comptait plus, parmi ses membres, d'organisations sportives régionales sur les territoires relevant de la juridiction du Comité national olympique (CNO) d'Ukraine", explique l'instance dans un communiqué.
L'instance olympique avait suspendu le Comité olympique russe en octobre 2023 en raison de sa décision d'inclure parmi ses membres les organisations sportives de quatre régions ukrainiennes annexées en 2022.
Le CIO assure continuer "de suivre de près la situation" et "se réserve le droit de prendre toute nouvelle mesure qu'il jugera nécessaire".
L'instance basée à Lausanne (Suisse) a précisé qu'elle "n'organisera[it] pas d'événements relevant de sa compétence en Russie ni n'invitera[it] de représentants du gouvernement ou de l'État russe à ses événements".
"Le CIO se prononcera en temps voulu sur l'utilisation, lors des Jeux olympiques, du drapeau, de l'hymne et des couleurs russes, ou de tout autre symbole", ajoute-t-elle.
(Rédigé par Vincent Daheron)
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