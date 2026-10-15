Le choc énergétique risque d'exacerber la pauvreté dans le monde, s'alarme le PNUD

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Les prix de l'énergie, El Niño et le durcissement du crédit pourraient pousser des millions de personnes dans la pauvreté dans les pays en développement, acculés par des chocs à répétition, indique à l'AFP le chef du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

La flambée des cours des hydrocarbures suite au conflit au Moyen-Orient a conduit la plupart des pays à adopter de larges subventions pour protéger leurs populations - au risque de réduire encore leurs marges budgétaires limitées.

"Les pays n'ont jamais eu le temps de se relever de la pandémie de Covid. Nous passons d'une crise à l'autre, l'enchaînement des chocs complique la situation : c'est comme devoir réparer son toit quand la maison est en feu", déclare l'administrateur du PNUD Alexander De Croo dans un entretien à l'AFP.

Les pays en développement n'ont eu "aucun répit" pour reconstituer leurs réserves ou résoudre les crises précédentes, explique-t-il, en marge des assemblées du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale à Bangkok.

Cette année, "les pays ont plutôt bien réussi à protéger leurs populations des prix des carburants" via des subventions généralisées, "mais cela a eu un coût exorbitant. Nombre d'entre eux ont dû revoir leur politique et réduire leurs aides" quitte à provoquer "d'importants troubles sociaux", décrit M. De Croo.

Pire: les pays vulnérables accordent ces aides au détriment de leurs investissements dans le développement, "un dilemme impossible".

"Ils perdent toute marge de manoeuvre en matière de politiques publiques, qu'il s'agisse de santé, d'éducation, d'investissements dans les énergies renouvelables : tout cela est en train de s'évaporer", déplore le chef du PNUD.

"Maison sans toit"

Un meilleur ciblage des subventions, comme le recommande le FMI, s'avère complexe, faute des systèmes de gouvernance ou fiscaux nécessaires.

Et leurs ressources s'épuisent faute d'accalmie au Moyen-Orient ou sur les marchés de l'énergie. "Si certains pays ont une maison bien isolée avec de l'argent à la banque, d'autres ont une maison sans toit et aucun argent en banque", constate M. De Croo.

Or, au choc énergétique s'ajoute le phénomène climatique El Niño, qui menace les récoltes en Asie, Afrique et Amérique latine.

"Entre novembre et février, il est fort probable que l'on connaisse de longues périodes de sécheresse, ce qui aura des répercussions supplémentaires sur les approvisionnements alimentaires" et l'inflation, prévient Alexander De Croo.

Selon le PNUD, environ 130 millions de personnes dans le monde risquent de basculer dans la pauvreté cette année si la hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires est intégralement répercutée.

L'Asie du Sud et de l'Est ainsi que l'Afrique subsaharienne sont particulièrement exposées.

Déjà, l'indice mondial de pauvreté multidimensionnelle a enregistré cette année sa première hausse depuis sa création en 2010, portant à 1,2 milliard le nombre de personnes concernées, a annoncé lundi le PNUD.

"Catalyseur"

L'ex-Premier ministre belge pointe aussi le renchérissement des conditions de financement sur fond de remontée des taux dans les économies avancées : cela complique l'accès des pays en développement aux capitaux nécessaires et alourdit le coût de leur dette.

D'après le PNUD, le niveau médian que consacrent les pays en développement au paiement des intérêts de leur dette atteint désormais environ 9,5% des recettes publiques, au plus haut depuis un quart de siècle - et plus du triple de celui des pays à revenu élevé.

Dans le même temps, les montants de l'aide internationale ont drastiquement fondu.

"Cela a indéniablement un impact. Nous devons faire preuve d'une grande sélectivité quant à l'utilisation de l'aide internationale au développement, l'employer autant que possible comme catalyseur" pour mobiliser des financements privés, reconnaît M. De Croo.

"Il est évident que dans l'environnement actuel, de nouvelles réductions de l'aide publique au développement auraient des conséquences", prévient-il.

A Bangkok, le chef du PNUD entend inciter les économies avancées et institutions multilatérales à investir dans la croissance, la résilience et l'emploi dans les pays en développement.

Mais ces derniers "ne peuvent continuer à dépendre de l'aide (internationale), ils doivent pouvoir s'appuyer sur l'investissement, des projets économiquement viables, une bonne gouvernance et un environnement propice, de sorte à attirer les moyens de financer eux-mêmes leur développement", insiste M. De Croo.

Ainsi, "l'impact du climat a un coût économique. Mais éviter ce coût constitue un intérêt économique", par exemple via l'investissement dans les renouvelables.