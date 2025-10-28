Le chien d’Aaron Ramsey a disparu

Aux pieds !

Depuis près de deux semaines, Aaron Ramsey et son épouse Colleen multiplient les messages sur les réseaux sociaux, pour tenter de retrouver leur chien Halo. Ce dernier a disparu alors qu’il était dans un refuge, et son collier GPS a été désactivé. Ce samedi, le milieu de terrain gallois a une nouvelle fois publié un message émouvant sur les réseaux sociaux : « Qu’est ce que je ne ferais pas pour te serrer dans mes bras une dernière fois » .…

CDB pour SOFOOT.com